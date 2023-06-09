Беременная Линдси Лохан рассказала о знакомстве с мужем – арабским бизнесменом

Американская актриса Линдси Лохан на последних месяцах беременности преподнесла подарок поклонникам и снялась в изысканной фотосессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, 36-летняя артистка, которая вот-вот впервые станет мамой, украсила страницы глянца Allure.

Во время съемок Лохан предстала в объективе фотографа Бена Хассетта. Линдси позировала в черном платье Saint Laurent, обнажившем ее немалый округлый животик.

В интервью глянцу актриса призналась, что уже не может дождаться, когда почувствует, что такое - быть мамой: "Мне не терпится увидеть, что это за чувство и как это - просто быть мамой", - рассказала она.

Поделилась Лохан подробностями о знакомстве со своим мужем, арабским финансистом Бадером Шамасом. По словам Линдси, судьба свела ее с любимым в одном из ресторанов в Дубае. Там артистка отдыхала вместе с друзьями, а ее будущий избранник встречался с коллегами.

Лохан сказала мужчине, что у нее впечатление, будто она его знает всю жизнь: "Я сказала ему: "У меня такое ощущение, что ты - человек, с которым я буду вовек". Я никогда ни с кем не могла разговаривать так", - призналась Линдси.

Бадер Шамас сделал предложение Линдси Лохан в 2021 году, до этого влюбленные встречались в течение нескольких лет. Свадьбу пара сыграла в 2022 году, вскоре Линдси узнала, что беременна. Рожать Лохан планирует в ОАЭ, там, где живет и работает ее муж. Отметим, что муж Линдси Лохан - помощник вице-президента международной компании по управлению активами в Эмиратах.