Дженна Ортега раскрыла подробности второго сезона «Уэнсдей»

Актриса Дженна Ортега, которая является исполнительницей главной роли в сериале "Уэнсдей", рассказала Variety, что во втором сезоне шоураннеры хотят сделать акцент на хоррор-элементах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ортега задействована в проекте не только как актриса, она является еще и продюсером сериала режиссера Тима Бертона. Она считает, что в любовном треугольнике Уэнсдей Аддамс, Тайлера и Ксавье не было никакого смысла. Ортега подчеркнула, что в новом сезоне шоураннеры решили отказаться от развития любовной линии главной героини.

"Мы решили, что хотим больше склониться к хоррор-аспекту шоу. Потому что оно достаточно легкомысленное, а в таком шоу, где есть вампиры, оборотни и сверхспособности, не хочется воспринимать себя слишком серьезно", - пояснила Ортега.