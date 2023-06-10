https://news.day.az/showbiz/1572145.html Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Умер американский актер и комик Майк Батайе. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артист скончался 1 июня во сне от сердечного приступа. Ему было 52 года.
Батайе запомнился ролью в сериале "Во все тяжкие", где он сыграл управляющего прачечной, в которой была спрятана нарколаборатория главных героев. Также он отметился в сериале "В Филадельфии всегда солнечно", и снялся в таких фильмах, как "Американская мечта", "Не шутите с Зоханом" и "Детройт без свинца".
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