Дженнифер Лоуренс объяснила, почему вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в сланцах

Актриса Дженнифер Лоуренс в разговоре с порталом ET призналась, что надела сланцы на красную дорожку Каннского кинофестиваля из-за неподходящей по размеру обуви, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

32-летняя актриса выбрала для выхода красное платье французского дома моды Christian Dior на бретелях и с пышной юбкой. Наряд был дополнен бриллиантовым ожерельем и черными шлепками, которые Лоуренс надела вместо туфель на ковровую дорожку. Артистка заверила, что не была осведомлена о строгом дресс-коде мероприятия, поэтому надела сланцы из-за неудобных туфель.

"Размер обуви просто совсем мне не подошел. Я смогла подняться в туфлях наверх, сделать несколько фото, но спуститься на каблуках я уже не смогла. По этой причине я переобулась - на этом все", - рассказала Лоуренс.