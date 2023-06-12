Алек Болдуин после тяжелой операции впервые появился на публике

Голливудский актер Алек Болдуин показался на прогулке после тяжелой операции на бедре.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, ходить самостоятельно звезде пока трудно, поэтому для прогулки по Нью-Йорку он воспользовался тростью, на которую смог опираться. На фотографиях, которые сделали папарацци, 65-летний Болдуин выглядел довольно усталым и это не удивительно, ведь операцию актрису сделали менее двух недель назад.

Как сообщила жена звезды Хиллария в конце мая, Болдуину пришлось заменить тазобедренный сустав. По словам любимого актера, он чувствовал постоянную боль в ноге при ходьбе, поэтому давно нуждался в хирургическом вмешательстве.

После операции Болдуин также обратился к фанатам и сообщил, что испытывал очень тяжелую боль, но сейчас, к счастью, он постепенно исчезает.