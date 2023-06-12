Бритни Спирс эмоционально обратилась к сыновьям

Певица Бритни Спирс написала эмоциональное обращение к своим сыновьям 15-летнему Джейдену и 16-летнему Шону Престону.

Публично поговорить с детьми исполнительница решилась после того, как ее экс-муж Кевин Федерлайн заявил о том, что Бритни снова "подсела" на наркотики, а ребята поддержали его слова.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в публикации в Instagram звезда возмутилась тем, что сыновья продолжают считать ее плохой матерью, хотя сами избегали общения с ней и отталкивали многие годы.

"Тот факт, что люди утверждают вещи, не соответствующие действительности, так печален... Возможно, это даже не они говорят такие вещи, потому что это не имеет никакого смысла для меня... С Престоном, который сказал, что "ей нужно выслушать нас, пока не поздно"... Помнишь, каждый раз, когда ты приходил ко мне домой, ты шел в свою комнату и запирал дверь? Я никогда не видела вас, ребята... Джейден играл на пианино, и мы вместе создавали музыку... Но после того дня, когда я сказала ему, что хочу видеть вас чаще, я больше никогда вас не видела... Это огорчает меня, потому что я так старательно пыталась сделать для вас приятное, но этого всегда было недостаточно ", - написала Бритни.

Певица призналась, что слова сыновей разбивают ее сердце и ей трудно поверить в то, что бывший мог заявить о ее якобы наркотических проблемах в СМИ, а они поддержали это.

"Вы, ребята, говорите обо мне за моей спиной... Это разбивает мое сердце, а эти новости такие низкие... Я всегда чувствовала, что новости издеваются надо мной... Это грустно, потому что все сидят сложа руки, словно это нормально - придумывать ложь до такой степени... Почему мне говорят, что я должна сидеть, сложа руки и подняться выше? Когда они все так низко падают?Надеюсь, что это просто ненавистные новости, и Кевин или Престон не говорили ничего подобного, в любом случае, я буду в порядке", - написала певица.