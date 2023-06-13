Звезда «Людей Икс» попал в аварию на гонках

Ирландский актер и звезда супергеройской франшизы "Люди Икс" Майкл Фассбендер попал в аварию во время автомобильной гонки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Deadline.

Во время выступления на 24-часовой гонке на выносливость в Ле-Мане, Франция, Фассбендер разбил спортивный автомобиль марки Porsche 911 - актер врезался в ограждение на участке гоночной трассы Porsche Curves.

Отмечается, что звезда "Людей Икс" не пострадал и смог вернуть машину в боксы до того, как она была официально выведена из эксплуатации. Фассбендер участвовал в автогонке в составе команды Proton Competition во второй раз.