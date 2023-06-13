Известный американский актер трагически погиб в ДТП

Американский актер Трит Уильямс, известный благодаря ролям в фильмах "Однажды в Вегасе", "Волосы" и других, трагически погиб в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, авария произошла в штате Вермонт. Уильямс ехал по трассе на своем мотоцикле, когда в него врезался внедорожник. Сообщается, что водитель автомобиля не заметил на дороге мотоциклиста, совершил поворот и сбил актера. На место ДТП был вызван вертолет, чтобы Вильямса срочно доставить в больницу в Нью-Йорке.

Однако позже агент актера Барри Макферсон подтвердил изданию People, что он умер от полученных травм в результате аварии. Знаменитость ушел из жизни в возрасте 71 год.

"Он погиб. Я просто опустошен. Он был лучшим мужчиной. Он был так талантлив. Он был актером для всех актеров. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х годов", - отметил киноагент актера.

В настоящее время ведется следствие. Полиция будет выяснять, кто виноват в ДТП, в результате которого погиб Уильямс.

Отметим, Трит Уильямс - американский актер, карьера которого начала развиваться в конце 1970-х годов. Первой его успешной работой в кино стала лента "Волосы", за которую он был номинирован на премию "Золотой глобус". В общем, знаменитость снялся в таких известных фильмах, как "Трамвай "Желание", "Мужской клуб", "Фантом", "Однажды в Вегасе", "Начни сначала" и других. У актера осталась жена и двое детей.