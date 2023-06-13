Джессика Альба ошеломила сходством со своей старшей дочерью

Американская актриса Джессика Альба поделилась кадрами со своей старшей дочерью Онор.

Известная мама и 15-летняя девушка отправились на Открытый чемпионат Франции по теннису в компании подруг.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, кадрами с дочерью Альба поделилась на своей странице в Instagram.

"Девичник", - подписала кадры с Онор и подругами актриса.

Для посещения турнира Джессика выбрала легкое белое платье в голубую полоску с эффектным декольте, дополненное белыми кроссовками и солнцезащитными очками. А 15-летняя Онор предпочла более раскрепощенный образ и надела шорты и коротенький топ молочного цвета, который прикрыла легкой рубашкой в тон.

Стоит отметить, что с возрастом девушка становится все больше похожа на свою маму. Поклонники тоже не могли не заметить, что Онор настоящая копия Джессики: "Как две капли воды", "Вы как близнецы", "Вау, как вы похожи", "Мамина доченька".

Напомним, что Джессика Альба воспитывает троих детей в браке с режиссером Кэшем Уорреном - дочерью Онор и Гэвен, а также сына Гейеса.