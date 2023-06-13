Заплаканную Натали Портман подловили во время прогулки с мужем-изменником

Американскую актрису Натали Портман подловили во время прогулки с мужем Бенжаменом Мильпье, который изменил ей с 25-летней экоактивисткой.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, папарацци Page Six удалось заметить супругов в парке и сделать несколько снимков. На фото Натали казалась заплаканной. Актриса вытирала пальцами слезы со щек, а глаза прятала под солнцезащитными очками.

В какой-то момент во время разговора с мужем Портман устало положила голову на лавочку, пока Бенжамен ей что-то рассказывал. Затем актриса отвернулась от избранника и подперла голову рукой, а он тем временем что-то смотрел в телефоне.

Отметим, в начале июня стало известно, что Натали Портман изменяет муж. Танцора подловили на свидании с молодой эко-активисткой. Оказывается, Натали знала об интрижке мужа. Впрочем, актриса не собирается публично выяснять отношения и надеется, что им удастся сохранить семью ради детей - 11-летнего Алефа и 6-летней Амалии.

Напомним, Бенжамен Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней эко-активисткой Камиль Этьен. Говорят, что роман у них начался еще в марте этого года. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала все, что известно о женщине, с которой у мужа Натали Портман роман.