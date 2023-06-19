Возлюбленная Джейсона Стетхэма стала амбассадором знаменитого бренда

Возлюбленная Джейсона Стетхэма модель Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом новой коллекции ювелирных украшений бренда Tiffany&Co. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Hello.

Модель Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли стала новым амбассадором бренда Tiffany&Co. В социальных сетях уже появилась рекламная кампания коллекции высокого ювелирного искусства Blue Book 2023 с ее участием. Дизайн новой коллекции посвящен французскому ювелирному дизайнеру Жану Шлюмберже и его увлечению морем.

"Коллекция будет выходить в два этапа в течение 2023 года с различными темами, олицетворяющими водную стихию", - пояснил бренд.