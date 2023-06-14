Хайди Клум очаровала редкой фотографией с мамой и 19-летней дочерью

Супермодель Хайди Клум ошеломила Сеть редкой фотографией со своей мамой Эрной и дочерью Лени.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, семейным фото трех поколений женщин Клум знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На селфи 50-летняя модель искренне улыбалась рядом со своей мамой и 19-летней дочерью. В подписи к фотографии Хайди добавила эмоджи в виде трех сердец.

Красавицы-блондинки удивили поклонников своим сходством, тем более, что даже одежду они выбрали в схожих цветах.

Кстати, дочь супермодели тоже пошла по стопам матери. Сейчас 19-летняя Лени успешно строит свою модельную карьеру и снимается для известного глянца.

Напомним, что Хайди Клум родила дочь Лени (Хелен) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Однако еще до рождения дочери модель разошлась с отцом дочери и вышла замуж за удочерившего девочку певца Сила. Также в браке с певцом Клум родила сыновей Гюнтера и Иоганн, а также еще одну дочь Лу.