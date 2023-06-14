Известную американскую актрису не впустили в элитный ресторан

Американскую актрису Зендею, которая сыграла главную роль в сериале "Эйфория", не пустили в элитный ресторан из-за ее внешнего вида.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, инцидент произошел в итальянском городе Рим.

В знаменитости был забронирован столик в одном из ресторанов столицы Италии. Впрочем, когда она пришла в заведение, ее не пустили туда. Как сообщает Daily Mail, причиной такого решения персонала ресторана стал внешний вид Зендеи, в частности, ее наряд.

В заведении есть определенный дресс-код. Посетители должны приходить в ресторан в деловом стиле. Тем временем Зендея была одета в короткий топ, штаны карго и лоферы.