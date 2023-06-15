Кара Делевинь рассказала о своей тяжелой борьбе

На днях Кара Делевинь приняла участие в дискуссии на благотворительном мероприятии по охране психического здоровья молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, актриса рассказала о своем пути и призналась, что с детства борется с тревогой.

"Это то, что ты не можешь скрыть. Ты можешь вылечиться, только когда говоришь об этом. Я устала убегать от себя. Все, что я делала, - это убегала и врезалась в стену", - начала звезда. "Йога - первое, что действительно помогло мне. Нужно учиться подключаться к своему телу. Просто нормально относиться к таким вещам, как физические упражнения", - отметила актриса.

Она также призналась, что в прошлом году прошла программу "12 шагов", чтобы побороть зависимость от психоактивных веществ. Кара заявила, что опыт заставил ее "больше не искать оправданий", а посвятить себя исцелению и открыто говорить о своем пути к здоровью. "Благодаря программе я нашла единство и вдохновение от групп женщин, которые каждый день поддерживают друг друга", - сказала она.

"Нет способа лечения, который подходит всем. Но мне помогло то, что я научилась любить себя и быть собой с другими людьми. Я думаю, что моя проблема была в том, что я хотела быть идеальной, хотя я определенно не была такой. В голове я просто хотела быть лучше", - добавила знаменитость.