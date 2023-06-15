Продюсер «Аватара» высказался о переносе новых фильмов

Продюсер фильмов "Аватар" Джон Ландау отреагировал на решение Disney перенести дату выхода новых фильмов франшизы на год. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ландау отметил, что каждый фильм кинофраншизы является "захватывающей, но титанической работой". "Она требует времени, чтобы достичь того уровня качества, к которому мы, кинематографисты, стремимся и которого ждут зрители. Команда усердно работает и не может дождаться, когда зрители вернутся на Пандору в декабре 2025 года", - сказал он.