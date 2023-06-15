Джонни Депп получил от Эмбер Херд компенсацию в $1 млн

Джонни Депп получил от бывшей супруги Эмбер Херд $1 млн в качестве компенсации по делу о клевете. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спустя год после судебного разбирательства, Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу $1 млн. По данным TMZ, актер решил направить полученные деньги на благотворительность, разделив их поровну между пятью организациями, в "дела которых он верит". По $200 тысяч получат благотворительные фонды Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society и Amazonia Fund Alliance.

Организация Make-A-Film привлекает людей из мира кино по всему миру к исполнению желаний детей, Red Feather и Amazonia Fund Alliance помогают коренному населению Южной и Северной Америки сохранить свою культуру и наследие, а Painted Turtle и Tetiaroa Society были выбраны Деппом, потому что в их основании и успехе сыграли важные для звезды "Пиратов Карибского моря" люди - актеры Пол Ньюман и Марлон Брандо.

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа Джонни Деппа, и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался "разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию".