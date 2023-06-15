Зази Битц рассказала, что Домино не будет в «Дэдпуле 3»

Немецко-американская актриса Зази Битц, известная по сериалу "Атланта", раскрыла, что ее героиня Нина "Домино" Турман не появится в третьей части кинокомикса "Дэдпул". Об этом она рассказала журналистке Decider Рейвен Бруннер перед премьерой мини-сериала "Полный круг" со своим участием на кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли актерский состав "Дэдпула 3" во главе с Райаном Рейнольдсом справиться со съемками в период забастовки сценаристов, положившись на импровизацию, Битц призналась, что не знает, поскольку не задействована в работе над фильмом.

"Я предполагаю, что они, вероятно, взяли паузу. <...> Я с нетерпением жду просмотра", - сказала Битц.

Весной 2022 года актриса выражала надежду на то, что ее героиня, дебютировавшая во втором "Дэдпуле", вернется в триквеле. В марте 2023-го она отказалась подтвердить или опровергнуть свое участие в ленте.

Известно, что в новой части "Дэдпула" зрители снова увидят Колосса, Сверхзвуковую Боеголовку, Слепую Эл, жену Дэдпула Ванессу, Юкино и Допиндера. Одним из центральных персонажей, помимо самого Дэдпула, станет Росомаха в исполнении Хью Джекмана, который попрощался с этой ролью в фильме "Логан".

В конце мая актер Стефан Капичич, играющий мутанта Колосса, сообщил о начале съемок третьего "Дэдпула".