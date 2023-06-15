Шакира показала по-настоящему редкий снимок

Шакира старается вести закрытую личную жизнь и не пускать в нее посторонних. Однако накануне знаменитость сделала исключение. Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, колумбийская певица опубликовала по-настоящему редкий снимок в соцсетях.

Звезда обнародовала фотографию со своей мамой. На ней Шакира позировала в облегающей футболке в полоску и джинсах. Она сидела на коленях у мамы и обнимала ее. Нидия, в свою очередь, улыбалась и смотрела в камеру. Как же трогательно!

Кстати, последнее время в прессе ходят слухи о романе Шакиры и Льюиса Хэмилтона. Звезды никак не реагируют на сплетни об отношениях, однако инсайдеры утверждают, что между певицей и автогонщиком все-таки пробежала искра.