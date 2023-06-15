Компания Disney перенесла выход своих крупнейших кинофраншиз

Компания Disney объявила об изменениях в графике релизов, об этом сообщает Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на несколько месяцев перенесли выпуски крупных кинофраншиз. До мая 2026 года отложили выход продолжения "Звездных войн".

Выпуск фильма "Аватар 3" перенесли на декабрь 2025 года. "Мстители: Секретные войны" выйдут не в 2026-м, а в 2027 году. В компании Disney причину переноса релизов не объяснили. Планы корпорации могла нарушить забастовка сценаристов Голливуда. Disney также стремится увеличить прибыль, но сократить расходы.