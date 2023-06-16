https://news.day.az/showbiz/1573753.html Шварценеггер пожаловался на американскую конституцию
Шварценеггер пожаловался на американскую конституцию
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что готов побороться за пост президента США, но не имеет на это право. Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью People.
Он отметил, что знает способ выиграть выборы. Однако американская конституция не позволяет становиться президентом лицу, родившемуся за пределами США, а Шварценеггер является уроженцем Австрии.
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