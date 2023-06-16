Шварценеггер пожаловался на американскую конституцию

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что готов побороться за пост президента США, но не имеет на это право. Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью People.

Он отметил, что знает способ выиграть выборы. Однако американская конституция не позволяет становиться президентом лицу, родившемуся за пределами США, а Шварценеггер является уроженцем Австрии.