Харрисон Форд рассказал о восстановлении после многочисленных травм

80-летний американский актер, звезда франшиз "Индиана Джонс" и "Звездные войны" Харрисон Форд рассказал, как идет его восстановление после многочисленных травм, полученных на съемках. Новое интервью он дал изданию People.

По словам Форда, он не занимается тяжелыми спортивными упражнениями, а проходит реабилитационные занятия и физиотерапию. "Я восстанавливаюсь после травм, стараюсь продолжать двигаться. Люблю теннис, долгие поездки на велосипеде, но не могу играть в теннис из-за травм плеч, хотя работаю над тем, чтобы вернуться на корт. И не могу ездить на велосипеде", - признался он, назвав себя старым человеком.

В 1984 году Форд получил травму спины во время катания на слоне на съемках фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы". В 2015 он пострадал при крушении самолета. В 2021 году актер повредил плечо на съемках пятой картины из цикла "Индиана Джонс".