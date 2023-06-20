Британская певица Адель призналась, что подхватила грибковую инфекцию из-за того, что сильно потеет во время выступлений в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я сильно потею, и от этого никуда не деться. На сцене я просто варюсь в собственном поту", - поделилась Адель.

По словам певицы, врач диагностировал у нее грибковую инфекцию, известную как "зуд спортсменов". Звезда пояснила, что инфекция получила такое название, потому что распространена у "качков", которые проводят много времени в тренажерном зале. Болезнь проявляется как зудящая сыпь, и чаще всего поражает внутреннюю поверхность рук и бедер. Сейчас Адель старается избавиться от сыпи с помощью специальной мази, которую прописал ей доктор.

"Я не знаю, зачем я только что вам это рассказала. Теперь таблоиды напишут: "У Адель прыщи по всему телу", - пошутила звезда.

Адель заключила контракт на 60 выступлений в концертном зале Caesars Palace в Лас-Вегасе. В середине мая инсайдеры New York Post сообщили, что за каждый концерт певица получает около $2 млн. Первую часть контракта, состоящего из 26 выступлений, она выполнила до 16 апреля, впереди у звезды еще 34 шоу. Уточняется, что самое дешевое место в концертном зале на 4 200 мест на выступление Адель стоит около $600.