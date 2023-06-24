Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнивший роль Ника Фьюри в проектах Marvel, рассказал о краже сценария со съемок "Мстителей". Его цитирует Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер вспомнил, как при подготовке к съемкам в "Мстителях" неизвестный распечатал копию его сценария, на котором был водяной знак Джексона, и выставил на продажу в интернете.

"Я снимался в Канаде, и [представители студии] Marvel приехали туда. Сценарий был напечатан в производственном офисе... Они узнали, кто это был, и чувак уволился, уехал из страны. Они организовали липовую покупку сценария, но чувак не явился. Это было безумием", - поделился он.