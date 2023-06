Пол Маккартни объяснил, как использовал ИИ для песни The Beatles

Певец Пол Маккартни ответил на критику использования искусственного интеллекта при записи песни. Его слова цитирует The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы смогли взять голос Джона [Леннона] и сделать его чистым с помощью этого искусственного интеллекта. Затем мы микшировали запись, как обычно происходит", - объяснил музыкант.

Маккартни заверил, что композиция была создана участниками The Beatles, а искусственный интеллект лишь помог воссоздать некоторые фрагменты. По словам артиста, "ничего не было создано искусственно".

Сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни несколько дней назад рассказал, что искусственный интеллект (AI) помог дописать последнюю песню коллектива. Он уточнил, что песня выйдет уже в 2023 году.

Музыкант не рассказал, о какой песне речь, но журналисты полагают, что это запись Леннона "Now And Then", датируемая 1978 годом. The Beatles планировали представить ее еще в 1995 году, но против издания был ныне покойный Джордж Харрисон. Песня была частью демозаписи, переданной Маккартни супругой Леннона Йоко Оно в 1980 году.