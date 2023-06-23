Элла Лея представила Азербайджан на конкурсе "Eurovision Book"

На прошедшем в Уэльсе конкурсе "Eurovision Book" Азербайджан представила писательница, музыкант, композитор Элла Лея с романом "The Orphan Sky" ("Kimsəsiz səma"/"Сиротливое небо"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Eurovision Book" является проектом фестиваля литературы "Hay Festival of Literature & Arts". Цель конкурса - рассказать о самой яркой европейской литературе.

Книги, представленные на конкурсе должны быть изданы не ранее 1956 года (первый год проведения международного конкурса песни "Евровидение"). Это единственное условие, организаторов конкурса. В рамках Eurovision Book были опрошены тысячи читателей из 37 стран, участвовавших в конкурсе "Евровидение-2023".

Читатели должны были предложить свои любимые художественные произведения, написанные в любом жанре и на любом языке.

Элла Лея отметила, что по решению жюри ее произведение вошло в список книг, отобранных изданием.

Роман "The Orphan Sky" издан в 2015 году. Он основан на реальных событиях, и повествует о трудностях, которые возникают на пути молодой талантливой пианистки Лейлы. События происходят в Азербайджане в период Советского Союза.

Книгу "The Orphan Sky" на азербайджанский язык перевел Джавидан Агаев, редакторы издания - Этимад Башкечид, Салам Сарван.

Отметим, что Элла Лея также является режиссером короткометражного фильма "Leila's Violin" ("Скрипка Лейлы"), удостоенного награды Angel Film Awards на Международном фестивале в Монако (Monaco International Film Festival).

Элла Лея родилась в Баку. С 1990 года проживает в США.