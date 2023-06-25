Певица Рианна ушла с поста генерального директора собственного бельевого бренда Savage X Fenty спустя 5 лет. Об этом сообщает Vogue Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рианна занимала эту должность с момента основания марки в 2018 году. Теперь ее заменит Хиллари Супер, бывший генеральный директор ретейлера Anthropologie Group. Певица, в свою очередь, станет исполнительным председателем, а также продолжит быть генеральным директором косметического бренда Fenty Beauty. Изменения вступят в силу 26 июня 2023 года.

"Было прекрасно наблюдать, как наше видение Savage X Fenty оказало такое невероятное влияние на индустрию за последние пять лет. Для нас это только начало, и мы собираемся продолжать расширяться, чтобы всегда быть на связи с потребителем. Я рада приветствовать Хиллари Супер в качестве нашего нового генерального директора. Будучи сильным лидером, она выведет бизнес на еще более высокий уровень", - заявила Рианна.

"Я очень рада присоединиться к семье Savage X Fenty. Бренд является крупным лидером в индустрии нижнего белья и одежды, а его непоколебимая приверженность прославлению инклюзивности и бесстрашия вдохновляет", - прокомментировала Хиллари Супер.