Дженнифер Лоуренс заявила о готовности вернуться в «Голодные игры»

Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части "Голодных игр". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном продолжении франшизы, актриса призналась, что будет рада вернуться в проект. Лоуренс подчеркнула, что ей было бы интересно снова поработать в образе главной героини серии Китнисс Эвердин.

"Господи, если они однажды решат выпустить продолжение, я буду в числе первых желающих поучаствовать в нем. 100 процентов я буду рада возвращению Китнисс в мою жизнь", - сказала она.