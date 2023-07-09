Скарлетт Йоханссон подтвердила свое участие в новом проекте Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон в разговоре с порталом Comic Book подтвердила, что сыграет в новом секретном проекте Marvel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он все еще в работе, да. Процесс был запущен, но в настоящее время он на паузе, потому что прямо сейчас все в таком состоянии", - заявила Йоханссон.

Она уточнила, что съемки проекта были приостановлены из-за забастовки сценаристов. Примечательно, что Йоханссон уже снималась в фильмах Marvel - она сыграла секретного агента Наташу Романофф по кличке Черная Вдова. Черную вдову убили в фильме "Мстители: Финал" 2019 года, однако в 2021-м Йоханссон вернулась с приквелом "Черная вдова".