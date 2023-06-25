Умер известный американский актер

Актер, сыгравший в фильме "Апокалипсис сегодня", Фредерик Форрест скончался на 87 году жизни. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hollywood Reporter.

Также артист принимал участие в съемках кинолент "Хэммет", "Храбрец", "Лэсси" и других.

Кроме того, актер стал номинантом на премию "Оскар" и "Золотой глобус" 1979 года в номинации "Лучший актер второго плана" за фильм "Роза" о певице Дженис Джоплин.

Артист был женат на своей коллеге по фильму "Хеммет" Мэрилу Хеннер.