https://news.day.az/showbiz/1576246.html Умер известный американский актер
Умер известный американский актер
Актер, сыгравший в фильме "Апокалипсис сегодня", Фредерик Форрест скончался на 87 году жизни. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hollywood Reporter.
Также артист принимал участие в съемках кинолент "Хэммет", "Храбрец", "Лэсси" и других.
Кроме того, актер стал номинантом на премию "Оскар" и "Золотой глобус" 1979 года в номинации "Лучший актер второго плана" за фильм "Роза" о певице Дженис Джоплин.
Артист был женат на своей коллеге по фильму "Хеммет" Мэрилу Хеннер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре