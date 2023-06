Эмбер Херд впервые за долгое время вышла в свет после скандального развода

Прошлой весной все внимание прессы было приковано к Эмбер Херд и Джонни Деппу. Скандальные разборки между бывшими супругами обсуждали без преувеличения все. После актриса пропала с радаров. Она переехала в Испанию и перестала посещать мероприятия. Накануне Эмбер впервые за долгое время вышла в свет.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, актриса позировала на кинофестивале в Таормине. Она презентовала триллер "В огне", в котором сыграла женщину-психиатра. Это, кстати, ее первая картина после скандального развода с Джонни Деппом. На мероприятии Эмбер предстала в лаконичном образе. Она надела белый топ, кремовую юбку-миди с разрезом и черные лодочки. Дополнили наряд красные губы, серьги с жемчугом и клатч.

Напомним, в начале июня 2022-го присяжные единогласно признали актрису виновной и обязали ее выплатить экс-супругу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. После проигрыша звезда "Аквамена" скрылась от глаз общественности.

Кстати, судебные разбирательства Джонни и Эмбер вдохновили режиссера Сару Ломан на создание фильма о разборках бывших. Картина получила название Hot Take: The Depp/Heard Trial. Главных героев сыграли малоизвестные актеры: роль Деппа получил Марк Гапка, а Херд - Меган Дэвис. Что интересно, по словам New York Post, в фильме также появился Джеймс Франко.