Сын Арнольда Шварценеггера сыграл главную роль в фильме «Called to Duty»

Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна сыграл главную роль в фильме "Called to Duty". Как сообщает TMZ, лента выйдет 1 июля на потоковых платформах и кабельном телевидении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сюжету Соединенным Штатам Америки угрожают баллистические ракеты со стороны скрытного островного государства. Чтобы избежать страшных последствий для своей страны, американцы должны нанести превентивный удар. Эту миссию предстоит решить элитной женской команде пилотов и лейтенанту Эндрю Харрису, которого сыграл Баэна.

Согласно источнику, съемки фильма проходили в региональном аэропорту, музее авиации и на авианосце ВМФ в Нью-Джерси.

Джозеф Баэна - американский актер, сын Арнольда Шварценеггера. Баэна родился в 1997 году, когда Шварценеггер находился в официальном браке. Актер скрывал факт отцовства от своей супруги Марии Шрайвер до 2011 года, а после того, как во всем ей признался, она подала на развод. В браке у пары родились четверо детей.