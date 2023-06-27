Риана вышла в свет в смелом наряде несмотря на беременность

Рианна сделала беременность главным селебрити-трендом, и это факт, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Впрочем, как и доказала, что ожидание малыша не равняется отказу от стильных и даже эффектных образов (кстати, отечественные звезды волну только подхватили). К примеру, на прошлой неделе певица сделала выигрышную ставку на прозрачное платье, а на днях решила проголосовать образом за длину мини. Еще одно подтверждение, что инфлюенсер находится на 8-м, а то и на 9-м месяце беременности - в комплекте.

Папарацци застали Рианну и A$AP Rocky при походе в ресторан на Барбадосе, острове в восточной части Карибского моря. Будущая обладательница почетного звания мамы двоих выбрала мини-платье со сборками и шнуровкой от индонезийского бренда Isa Boulder, сдобрив образ бриллиантовым колье и остроносыми туфлями на каблуке с сияющими ремешками.

И при взгляде на фото выше у нас возникают только две мысли. Первая - не перестанем восхищаться смелыми модными решениями беременной певицы примерно никогда. Вторая - судя по счастливым выражениям лиц пары, Рианна и A$AP Rocky живут свою лучшую жизнь. И это факт №2.