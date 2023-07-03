Дэвид и Виктория Бекхэм снялись в объятиях перед показом Jacquemus

Бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм прибыли на показ французского бренда Jacquemus. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Editors on vacation.

Пара одной из первых прибыла на показ новой коллекции французского бренда Jacquemus в Версале. Виктория Бекхэм выбрала для выхода бежевое платье-бюстье, которое дополнила фиолетовыми сапогами на каблуках. Дэвид Бекхэм позировал в летнем зеленом костюме. Пара вместе вышла на ковровую дорожку к фотографам и обнялась.

Дизайнер Симон Порт Жакмюс выбрал место для показа не случайно - его первое свидание прошло именно в Версале. Модели будут идти прямо по водной глади, а зрители - наблюдать за ними из пришвартованных к подиуму лодок.

Накануне Виктория Бекхэм сфотографировала мужа Дэвида топлес. На спортсмене были одни шорты, носки и кроссовки, а в руках он держал бумажный пакет. Снимок Дэвида Бекхэма без футболки не оставил равнодушными пользователей социальной сети.