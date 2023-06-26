The Weeknd заявил о завершении работы над новым альбомом

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, заявил, что завершает работу над своим новым альбомом. Об этом он сообщил Variety, передает Day.Az.

Исполнитель признался, что позже объявит название пластинки, которая станет завершающей частью его трилогии, куда вошли альбомы After Hours (2020) и Dawn FM (2022). Он добавил, что название станет неожиданным для поклонников, строящих предположения насчет него в социальных сетях.