Гитара Тейлор Свифт ушла с молотка

Гитара певицы Тейлор Свифт была продана на благотворительном аукционе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Billboard.

Вырученные с продажи средства пойдут в фонд поддержки больных раком детей, основанный кантри-музыкантом Тоби Кейтом. Гитара с автографом Свифт ушла с молотка за $120 тыс. и стала одним из самых дорогих предметов на аукционе.

Всего на благотворительном вечере удалось собрать около $1,8 млн. На аукционе можно было приобрести фотографы звезд, а также реквизиты с их выступлений.

В 2014 году представители фонда построили здание, где семьи могут остановиться неподалеку от своих детей, которые проходят лечение.

В начале июня Тейлор Свифт и фронтмен группы The 1975 Мэтти Хилли расстались после двух месяцев романтических отношений. В апреле этого года стало известно о том, что певица рассталась с актером Джо Элвином после шести лет романа. Спустя месяц после новостей о разрыве появились сообщения о романе Свифт с Хилли.