Шакира рассказала о сложном разводе

Спустя почти год после развода Шакира высказалась о бывшем парне Жераре Пике.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, в новом интервью People en Español певица рассказала, что узнала о предательстве футболиста в тот момент, когда был болен ее отец."Мой дом разваливался. Я узнала из прессы, что меня предали, пока мой папа был в реанимации. Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец уходил от меня, когда я больше всего в нем нуждалась. За шесть месяцев он перенес ковид, две аварии, одну пневмонию и пять операций - и все это в 91 год! Мой папа - самый яркий пример стойкости", - поделилась звезда.

Напомним, что недавно в Сети заговорили о романе Шакиры с Льюисом Хэмилтоном. Впервые их засняли вместе, когда она была в Майами. Тогда звезды наслаждались совместным ужином в ресторане Cipriani. После исполнительница отправилась кататься с Льюисом и друзьями на яхте. В Сети, кстати, уже появилось их совместное фото. Недавно мы писали, что звезды планируют совместный отдых.