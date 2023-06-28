Известного актера нашли мертвым в горах

Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу, известному зрителям по ролям в фильмах "Чернокнижник" (Warlock, 1988) и "Комната с видом" (A Room with a View, 1985).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Причина смерти все еще расследуется, отмечает телеканал со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Сан-Бернардино.

25 июня газета Mail On Sunday сообщила, что на месте пропажи британского актера было найдено тело.

О пропаже Сэндса было заявлено 13 января. Сообщалось, что он отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, но так и не вернулся домой. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, которые иногда приходилось останавливать из-за плохой погоды и угрозы схода лавин. Последний раз поиски велись 17 июня с участием около 80 человек.

65-летний британец снимался в таких картинах, как "Покидая Лас- Вегас" (Leaving Las Vegas, 1995), "Тринадцать друзей Оушена" (Ocean's Thirteen, 2007) и сериалах "24 часа" (24, 2001-2014), "Декстер" (Dexter, 2006-2013), "Готэм" (Gotham, 2014-2019)