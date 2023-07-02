Netflix жестко раскритиковали

Пользователи Netflix пожаловались в соцсетях на выход на платформе фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997) после трагедии с батискафом "Титан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зрители считают, что релиз кинохита в онлайн-кинотеатре в июле 2023 года является неудачным маркетинговым холом.

"Люди трагически погибли у руин "Титаника", и наживаться на этом - это более чем гадко", - пишет один из пользователей соцсетей.

Также на YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер документального фильма о фридайвинге "Самый глубокий вдох", что тоже вызвало негативную реакцию у потенциальных зрителей.

Издание отмечает, что "Титаник" был включен в список фильмов Netflix еще до того, как батискаф пропал.

18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с батискафом "Титан", следовавшего к обломкам "Титаника". 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция.

Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов - до 22 июня. Обломки "Титаника" находились примерно в 700 км от побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике.

Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.