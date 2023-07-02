Кто стал новым амбассадором Louis Vuitton?

Louis Vuitton объявил, что теннисист Карлос Алькарас стал новым послом дома моды. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет WWD.

"Для меня Louis Vuitton - это бренд, к которому я всегда стремился, и когда появилась возможность работать с командой, я сразу почувствовал, что это идеальное партнерство. Я с самого начала был очень заинтересован", - заявил спортсмен.

По его словам, он хочет большего погружения в мир моды, который его "волнует".

Алькарас отметил, что его стиль в одежде сейчас меняется. "Я могу сказать, что мне нравится иметь гардероб, состоящий из основных вневременных вещей, а затем комбинировать их с более модными вещами. Я стал чаще носить костюмы, и мне очень нравится надевать их в тех случаях, когда это необходимо, и добавлять свежие или современные нотки, но не отменяя элегантности одежды", - поделился теннисист.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым спортсменом на первой строчке в мировом рейтинге в мужском одиночном разряде после победы на US Open в 2022 году.