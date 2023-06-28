Идрис Эльба объяснил, почему не захотел играть Джеймса Бонда

Темнокожий актер Идрис Эльба в рамках подкаста Smartless признался, что окончательно отказался от идеи сыграть культового спецагента Джеймса Бонда из-за расистских комментариев в сети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня было огромным комплиментом, что все уголки мира, за исключением некоторых уголков, о которых мы не будем говорить, были действительно рады идее, что я стану Джеймсом Бондом. Те, кто не был в восторге от этой идеи, сделали всю эту тему отвратительной и отталкивающей, потому что речь шла о расе", - возмутился Эльба.

Он уточнил, что даже до прочтения негативных комментариев о возможном участии во франшизе не был уверен в своем желании сыграть Джеймса Бонда. После того, как Эльба увидел расистские высказывания, у него окончательно опустились руки и артист решил уступить возможность исполнить эту роль какому-нибудь более молодому актеру.

Последняя на данный момент часть бондианы "Не время умирать" вышла на экраны в 2021 году. В ней с ролью Джеймса Бонда попрощался актер Дэниел Крейг, игравший агента 007 во всех фильмах серии, начиная с "Казино "Рояль" 2006 года.