44-летняя экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке

Американская певица, экс-солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке. Соответствующей новостью она поделилась с поклонниками в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

44-летняя Николь Шерзингер опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, на которых ее бойфренд, 38-летний бывший игрок в регби Том Эванс, делает ей предложение руки и сердца. Эванс встал на одно колено и протянул Шерзингер коробку с кольцом. Та, в свою очередь, закрыла обеими руками приоткрывшийся от удивления рот.

"Я сказала "да", - подписала исполнительница.

Николь Шерзингер и Том Эванс познакомились осенью 2019 года на съемках шоу "X-Factor", где он был участником, а она находилась в команде судей. Вскоре между ними завязался роман.

Этот брак станет для Шерзингер первым. В 2015 году певица рассталась с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном после восьми лет отношений, не дождавшись предложения пожениться. С 2016 по 2019 год она встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым.