Стало известно, кто сыграет Супермена и его возлюбленную в новом фильме Джеймса Ганна

Актеры Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахан сыграют главные роли в новом фильме Джеймса Ганна "Супермен: Наследие". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в перезапуске истории культового супергероя Коренсвет сыграет Супермена, а Броснахан - его возлюбленную, репортера Лоис Лейн.

17 июня Ганн провел пробы на главные роли. Режиссер разбил шестерых основных претендентов на три пары и попросил их сыграть сцены из предстоящего фильма. Сообщается, что Ганн попросил артистов пройти кастинг в таких парах: Николас Холт и Рэйчел Броснахэн, Том Бриттни и Фиби Дайневор, Дэвид Коренсвет и Эмма Маки.

Помимо этого, на роль главного антагониста картины Лекса Лютора претендуют братья Александр и Билл Скарсгард, Николас Холт и другие артисты. В сети предположили, что на эту роль хорошо подошел бы Брайан Крэнстон, однако звезда "Во все тяжкие" счел эту идею слишком банальной.

Премьера фильма "Супермен: Наследие" запланирована на 11 июля 2025 года. Джеймс Ганн заявлял, что уже готовится к съемкам. По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма.