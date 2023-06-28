Канье Уэста уличили в новых антисемитских высказываниях

Канье Уэста обвинили в том, что он подверг антисемитским оскорблениям своего бывшего делового партнера и друга. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предприниматель Алекс Кляйн, который работал с рэпером над созданием аудиоустройства Stem Player, решил прекратить сотрудничество с Канье Уэстом после его вызывающего поведения, включая публичное восхваление Гитлера.

"Мы отказались от 10 миллионов долларов. Канье был очень зол. Он говорил: "Я чувствую, что хочу ударить тебя" и "Ты точно такой же, как другие евреи". [Он говорил], почти наслаждаясь и упиваясь тем, каким оскорбительным он может быть, используя эти фразы в надежде задеть меня", - рассказал Кляйн в документальном фильме "Неприятности с KanYe".

По словам Кляйна, Канье Уэст считает, что евреи мешают его развитию. Бизнесмен также отметил, что антисемитские публичные заявления исполнителя - это преднамеренная политическая стратегия.

"Он думает, что это его судьба, избранная Богом, стать президентом. Он использовал эти антиеврейские высказывания как часть политической платформы и сказал мне, что пытается сделать то, что сделал Трамп, в более интенсивной форме", - объяснил Алекс Кляйн.