Николас Кейдж удивил фанатов необычным поступком в самолете

Американский актер Николас Кейдж выкупил отдельное место в самолете для воображаемого друга сына. Как пишет Independent, об этом поступке голливудской звезды рассказала актриса Мини Драйвер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Драйвер поделилась воспоминанием о коллеге в соцсети под вирусным постом с подборкой шуток и мемов про Николаса Кейджа. "Однажды была в самолете с НК (Николасом Кейджем - прим. "Ленты.ру") и его сыном, место было куплено для воображаемого друга его сына тоже", - написала она.

Фанаты были удивлены необычным поступком актера, многие хвалили его за трогательное проявление отцовской заботы. Некоторые в шутку предположили, что обладатель "Оскара" выкупил лишний билет, чтобы никто не сидел рядом. "Теперь это совершенно новый уровень богатства", - прокомментировал другой пользователь.

У 59-летнего актера двое сыновей: 32-летний Уэстон и Кал-Эл, которому сейчас 17 лет. В 2022 году у Кейджа и его пятой жены Рико Шибата родилась дочь Огаст Франческа.