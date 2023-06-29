Мадонну госпитализировали

Американская исполнительница Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) госпитализирована и провела несколько дней в отделении интенсивной терапии из-за бактериальной инфекции. Об этом в среду сообщил ее менеджер Гай Озри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к пребыванию в течение нескольких дней в отделении интенсивной терапии", - написал он в Instagram.

Озри также добавил, что состояние певицы улучшается, однако она будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

В связи с болезнью все мероприятия 64-летней певицы, включая ее юбилейное турне, будут отменены.