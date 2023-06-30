Девушка Криштиану Роналду стала лицом бренда Guess

29-летняя модель Джорджина Родригес стала лицом брендов Guess и Marciano, принадлежащих компании Guess Inc. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джорджина Родригес позировала в нескольких мини-платьях, золотых туфлях на каблуках и с яркими сумочками. Съемка проходила в историческом отеле XIX века Santo Mauro в Мадриде.

Режиссером новой кампании выступил Пол Марчиано, главный креативный директор Guess, а фотографировал итальянский фотограф Нима Бенати. "Мы хотели запечатлеть один день из жизни Джорджины, заглянуть за кулисы, чтобы увидеть жизнь этой суперзвезды гламура", - сказал Пол.

В коллекции представлены костюмы, облегающие платья, трикотаж и другое.

Девушка футболиста Криштиану Роналду сказала: "Для меня большая честь, что меня пригласили работать над новой кампанией для Guess и Marciano. Я люблю этот бренд и ценности, которые он представляет. Мне нравится носить коллекции, потому что они заставляют меня чувствовать себя сильной и сексуальной".