Опубликован новый трейлер второй части "Дюны"

Киностудия Warner Bros. показала второй трейлер продолжения фильма "Дюна" (Dune: Part Two) от режиссера Дени Вильнева.

Ролик опубликован на YouTube-канале студии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сюжет фильма посвящен истории Пола Атрейдеса и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Зендея и Ребекка Фергюсон. Музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, получивший "Оскар" за создание саундтрека к первой части фильма.

Премьера сиквела запланирована на 3 ноября 2023 года.

По данным опроса книжного сервиса "Литрес" и онлайн-кинотеатра "Иви", продолжение фильма "Дюна" стало самой ожидаемой экранизацией 2023 года среди россиян.

Мировая премьера первой части фильма прошла 3 сентября 2021 года в рамках Венецианского кинофестиваля. Он получил четыре премии "Оскар" в технических номинациях - за лучший звук, лучший монтаж, лучший саундтрек и лучшую работу художника-постановщика, пять премий BAFTA и другие награды. Экранизации Дени Вильнева основаны на цикле романов американского писателя Фрэнка Герберта (1920-1986) "Хроники Дюны", одном из самых популярных произведений фантастической литературы XX века, удостоенном множества премий.