Британская супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила о рождении второго ребенка.

"Мой дорогой малыш, знай, что тебя безмерно лелеют и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок от Бога, - написала 53-летняя супермодель в четверг на своей странице в Instagram. - Никогда не поздно стать матерью".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, среди мировых знаменитостей, которые поздравили Кэмпбелл с рождением сына, в частности, были замечены итальянский модельер Донателла Версаче и немецкая модель Клаудия Шиффер.

В мае 2021 года на свет появилась дочь Кэмпбелл, имя которой до сих пор не разглашалось. Британские СМИ также не предоставляют достоверной информации о том, кто является отцом детей модели. Согласно газете Daily Mail, Кэмпбелл будет воспитывать дочь и сына одна.