В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями

В Баку в концертном зале Elektra Events Hall состоялся долгожданный концерт группы "Каспийский груз", сообщает Day.Az.

"Каспийский груз" - азербайджанская русскоязычная рэп-группа, в ее состав входят Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Группа хорошо известна слушателям по таким песням, как "Табор уходит в небо", "Доедешь пиши", "Сам всё знаю".

Специальным гостем концерта был Гио Пика, исполнитель песен "Фонтанчик с дельфином", "Где прошла ты", "Листопадом" и других полюбившихся композиций.

Впервые в Баку "Каспийский груз" и Гио Пика выступили на одной сцене.

Слушатели подпевали под все песни, прозвучавшие на концерте. А покорившая сердца многих и ставшая одним из хитов 2023 года песня "На белом" и вовсе была встречена овациями.

Сами музыканты подчеркнули, что получили огромное удовольствие от выступления перед такой душевной публикой.