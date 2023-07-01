Известная британская рок-группа представила еще один сингл

Британская рок-группа Blur представила песню "St. Charles Square", которая стала вторым синглом с девятого студийного альбома коллектива "The Ballad of Darren". Клип на композицию, в который вошли кадры с недавних концертов Blur, доступен на официальном канале группы в YouTube, передает Day.Az.

По словам фронтмена Blur Деймон Албарн, Площадь святого Чарльза - это "место, где можно обнаружить призраков монстров".